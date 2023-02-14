EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 00:57

BDDK, temassız kartlar hakkında yeni karar: İlk kullanım şifreli olacak!

BDDK, temassız kart kullanımına yönelik yeni bir karar alındığını duyurdu. Kurul, temassız olarak kullanılan kartların müşterinin bilgisi dışında kullanılmasını önlemek için bankalara ilk işlemde şifre girme talimatı verdi.

EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 00:57
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BDDK, temassız kartlar hakkında yeni karar: İlk kullanım şifreli olacak!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerin bilgileri dışında temassız kart kullanmalarını önlemek için bankalara ilk işlemde şifre girme talimatı verdi.

BDDK, temassız kartlar hakkında yeni karar

İLK İŞLEMLERDE ŞİFRE ZORUNLULUĞU



BDDK'nın bankaya gönderdiği yazıda şunlar belirtildi:

“Müşterilerin bilgisi dışında kart kullanmasını önlemek amacıyla ülkemizdeki tüm banka müşterilerine kartla ödeme yapmak için ilk temassız gerçekleştirilecek olan işlemlerde anında şifre girişi yapılması sağlanmalı ve bir sonraki işlem için mevcut uygulamaya devam edilmelidir."

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