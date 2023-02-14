BDDK, temassız kartlar hakkında yeni karar: İlk kullanım şifreli olacak!







İLK İŞLEMLERDE ŞİFRE ZORUNLULUĞU







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerin bilgileri dışında temassız kart kullanmalarını önlemek için bankalara ilk işlemde şifre girme talimatı verdi.BDDK'nın bankaya gönderdiği yazıda şunlar belirtildi: “Müşterilerin bilgisi dışında kart kullanmasını önlemek amacıyla ülkemizdeki tüm banka müşterilerine kartla ödeme yapmak için ilk temassız gerçekleştirilecek olan işlemlerde anında şifre girişi yapılması sağlanmalı ve bir sonraki işlem için mevcut uygulamaya devam edilmelidir."