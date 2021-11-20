GÜNDEM
20 Kasım 2021 - 13:12

BDDK, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi!

2002 yılında kapanan Türk Ticaret bankası yeniden faaliyete geçmek için BDDK'dan iznini aldı.

GÜNDEM
20 Kasım 2021 - 13:12
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BDDK, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi!
1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyetine başlayan banka, 1924 yılı içerisinde AŞ olarak devam etti ve 1928 yılında da unvan değiştirerek Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye oldu. 1937 yılı başında adını Türk Ticaret Bankası olarak tekrar değiştiren ve ticari alanda işlem yapmaya devam eden banka 2002'de aldığı tasfiye kararı ile faaliyetlerini sona erdirdi.








Yeniden faaliyete geçmek isteyen Türk Ticaret Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) faaliyet izni için başvuru yaptı. Yapılan başvuruyu değerlendiren BDDK ise, Türk Ticaret Bankası AŞ'nin yeniden faaliyete geçebilmesi için gerekli iznin verildiğini kendisine ve kamuoyuna bildirdi.

 
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