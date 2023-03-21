Bebeğini kucağına almaya hazırlananlar bu parayı almaya da hazır olsun! 19.500 TL toplu para ödemesi yapılacak: Formu doldurmak yeterli













Bu imkanlar doğum yapan ve iş kuran kadınlara verilmektedir. Doğum yapmış kadınlara özel destek sunulmaktadır. Bu destekler. çocuk yardımı, süt yardımı, doğum yardımı ve emzirme ödeneği olarak sıralanabilir.Doğum yapan ve emziren kadınlara sağlanan yardımların sayısı, ailedeki çocuk sayısına ve toplam hane gelirine göre değişmektedir. Ayrıca emziren kadınlara yarı zamanlı çalışma izni verilir. Bu izinler sayesinde anne adayları işlerine daha rahat dönebilmekte ve aynı zamanda bebeklerinin ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayırabilmektedir.Kadınların iş hayatına katılımını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra çocuklarına bakmak isteyen kadınlara da destek verilmektedir. Bu destekler günlük ödenek kreş yardımı, bakıcı parası ve süt yardımı gibi mali desteklerdir. SGK'ya başvuruda bulunarak veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ile iletişime geçerek nafaka başvurusunda bulunabilirsiniz. Kayıtların kabul edilmesi halinde ödemeler PTT üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle yardım almak isteyen anne adaylarının gerekli belgeleri tamamlayarak başvurmaları gerekmektedir. Devletin kadınların iş hayatına katılımını artırmayı sürekli desteklediğini ve çocuklarına bakmalarına yardımcı olduğunu unutmayın. Bu hibelerden faydalanmak için başvurunuzu zamanında yapmanız ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamanız önemlidir.