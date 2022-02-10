DÜNYA
10 Şubat 2022 - 17:44

Bebeğinin cinsiyeti erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı!

Pakistan'da 3 kız çocuğu bulunan bir kadın, 4. bebeğinin cinsiyeti erkek olsun diye bir şifacının sözünü dinledi ve kafasına çivi çaktırdı.

DÜNYA
10 Şubat 2022 - 17:44
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Bebeğinin cinsiyeti erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı!
Duyanları pes artık dedirten olay Pakistan'da yaşandı. Peşaver kentindeki Lady Reading Hospital hastanesine kafasında 5 cm'lik bir çiviyle gelen hamile bir kadın acilde müdahaleye alındı. İlk etapta kazaymış gibi görünen olayın perde arkasının öğrenilmesi ise herkesi şaşkınlık içinde bıraktı.








3 tane kızı olan kadın tekrar hamile olduğunu öğrenince kocasının boşanma tehditlerinden korkarak çaresizce kendisine bir 'şifacı' aramaya başladı. Kimliği açıklanmayan kadın sözde şifacının bebeğin cinsiyetinin erkek olması için kafasına çivi çakmasını ve çivinin çakıldığı sırada da ilahiler söylemesi gerektiğine inandı ve şifacının dediğini harfi harfine yaptı.

Durumun kontrollerinden çıkması sonrası kadın hastanenin yolunu tutarken, doktorlara ilk başta çiviyi kendi kendine çatığını söylediği belirtilirken, daha sonradan bu eylemi şifacının gerçekleştirdiğini itiraf ettiği aktarıldı.



Kadını tedaviye alan Dr. Haider Khan, hamile kadının kafasındaki çiviyi pens ile çıkarmak istediğini fakat başarılı olamadığı için hastaneye geldiğini söyledi. Bebeğin cinsiyetinin ultrasonda kız olarak görmesine rağmen şifacı diye nitelendirilen şahsın kadına erkek çocuk sahibi olabileceğini söylemesi nedeniyle kafasına çivi çaktığını ve çivinin ameliyatla çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Beyne biz zarar vermeyen çivinin çekilen röntgen görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayılırken polis her yer de şifacı kadın olarak bilinen şahsı aramaya başladı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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