MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 14:38

Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, hiç kimsenin beklemediği bir anda evlilik kararı aldı ve iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından hamile olduğunu öğrenen Aslı Enver, geçmişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişteki bazı davranışlarını abartılı bulan güzel oyuncu yalnızlık korkusunun ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek kaygısının da azaldığını söyledi.

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 14:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!


Oynadığı tüm projelerde gösterdiği performansile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlendi. Evde sade bir aile töreniyle hayatlarını birleştiren düğününde nikah şahitleri Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk oldu.

Aslı Enver

"TESADÜF ESERİ TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"



Sürpriz düğünün ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, aynı zamanda duyguları hakkında da bir şeyler paylaştı. Rastgele çekilen fotoğrafların ne kadar güzel çıktığından bahseden Aslı Enver, tesadüf eseri tanışılan insanlarla da daha mutlu olduklarını söyledi. 

Aslı Enver

Her şeyin 'kendiliğinden' olanının çok güzel olduğunu savunan güzel oyuncu "Yalnızlık korkum ortadan kalktıkça gelecekle ilgili kaygılarım azaldı ve geçmişteki bazı davranışlarımın ne kadar abartıldığını gördüm” dedi.

Artık kendisini daha iyi anladığından bahseden Aslı Enver, 'Bu nedenle şimdi daha iyi hissediyorum.' diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor
Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!
Son Haberler
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa...
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar...
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı...
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi...
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli...
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya...
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını...
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş...
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT...
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu...
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç...
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada...