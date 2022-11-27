Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!







"TESADÜF ESERİ TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"







Oynadığı tüm projelerde gösterdiği performansile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlendi. Evde sade bir aile töreniyle hayatlarını birleştiren düğününde nikah şahitleri Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk oldu.Sürpriz düğünün ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, aynı zamanda duyguları hakkında da bir şeyler paylaştı. Rastgele çekilen fotoğrafların ne kadar güzel çıktığından bahseden Aslı Enver, tesadüf eseri tanışılan insanlarla da daha mutlu olduklarını söyledi.Her şeyin 'kendiliğinden' olanının çok güzel olduğunu savunan güzel oyuncu "Yalnızlık korkum ortadan kalktıkça gelecekle ilgili kaygılarım azaldı ve geçmişteki bazı davranışlarımın ne kadar abartıldığını gördüm” dedi. Artık kendisini daha iyi anladığından bahseden Aslı Enver, 'Bu nedenle şimdi daha iyi hissediyorum.' diye konuştu.