YAŞAM
01 Eylül 2022 - 23:26

Bebek'te Kargo Gemisi Sahile 40 Metre Kala Karaya Oturdu

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası oluşan kargo gemisi, boğazda metrelerce sürüklendikten sonra Bebek Sahili’ne 40 metre kala karaya oturdu.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 23:26
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Bebek'te Kargo Gemisi Sahile 40 Metre Kala Karaya Oturdu


Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası oluşan kargo gemisi, boğazda metrelerce sürüklendikten sonra Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu. Geminin sürüklenmesi esnasında yaşanan panik vatandaşların mobil cihaz kamerasına yansıdı.


Ukrayna'dan yola çıkan Lady Zehma isimli kargo gemisi İstanbul Bebek'te boğaz geçişi sırasında dümen arızası yaptı. Boğazda metrelerce sürüklenen gemi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu.





Sahilde oturanlar büyük panik yaşadı


Boğazda sürüklenen kargo gemisi çapa atmasına rağmen sürüklenmeye devam etti. Gemi, Bebek Feneri'ne çarptıktan sonra sahile sürüklendi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken sahilde demirleyen tekneler kaçışmaya başladı.



Panik anları kameraya yansıdı


Vatandaşların mobil cihaz kamerası ile kaydedilen görüntülere, geminin Bebek Sahili'ne sürüklendiği ve sahilde demirleyen gezi teknelerinin kaçtığı anlar yansıdı. Diğer yandan tekne içindeki vatandaşların da yaşadığı panik anları de mobil cihaz kamerası ile kaydedildi.



Boğaz trafiği askıya alındı


Büyük paniğe sebep olan kaza sonrası olay mahaline Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma römorkör ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yollandı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Diğer yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri de gemiye çıktı.


Olaya ilişkin konuşan tekne çalışanı Bedirhan Aslan, “En başından itibaren; gemi karaya 150 - 200 metre kala sirene basmaya başladı. Geminin sağ tarafından çapayı attı. Çapanın demiri o ağırlıkla birlikte koptu. Gemi karaya doğru iyice yanaşınca sirene daha fazla basmaya başladı. Büyük ihtimalle geminin dümeni kilitlendi. Bu tarafa doğru geliyordu, herhangi bir dümen manevrası da etki etmezdi zaten. Ben burada çalışanım, burada yaşıyorum. Tam bu aksiyon anlarında buradaydım. Zaten burada bulunduğu mevkiden iskele demirini atmaya başladı. Ve buralar da çok sığdır. Sığlık sayesinde geminin burnu karaya doğru dönmeye başladı. Karaya doğru dönmeye başlayınca, buradaki tekneler de tehlikeli duruma düştü. Biz tekneleri çıkarmaya çalışacaktık ancak kimi teknenin kaptanı var, kimisinin de kaptanı yok an itibariyle. O yüzden büyük bir tehlike atlatıldı” dedi.


Başka bir tekne çalışan İsmail Hünük ise, “Arkadaşlarla oturuyorduk, ileriden demir atmaya başladı. Normalde düz giden gemi dümeni kilitleyince bu tarafa döndü. Ben de o esnada kaptana ve arkadaşlara haber verdim. Kıyı Emniyetinin en büyük römorkörü ‘Nene Hatun' gemiyi çekmek için hazırlanıyor” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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