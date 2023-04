Beckham'dan Victoria'a romantik kutlama!

ÜNLÜ ÇİFT 23. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI







Futbol efsanelerinden David Beckham, "Bize her gün ilham veren en muhteşem eş" yazısıyla eşi Victoria'nın yeni yaşını romantik bir şekilde kutladı. Ün eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılının Temmuz ayından itibaren güzel bir birliktelik sürdürüyorlar. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde 4 çocuğu olan çift birçok kişi tarafından örnek gösteriliyor.Geçtiğimiz Temmuz ayında 23. evlilik yıl dönümünü kutlayan Victoria Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eğlenceli olmadığımı, hiç gülmediğimi söylediler. Bizimle ilgili 'uzun sürmez' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.Efsane futbolcu David Beckham da, eşine karşılık olarak, "23 sene önce 'Posh', 'Bayan Beckham' oldu ama o her zaman 'Posh' olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum." sözlerine yer verdiği bir paylaşım yapmıştı.