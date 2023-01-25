Bedava ulaşım dönemi başlıyor! 81 ilde geçerli olacak: Başvurusu onaylanan otobüse ücretsiz binecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşım masraflarını karşılamak için veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşım masraflarını karşılamak için veriliyor.
ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YARDIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Bakan Yanık, öğrencilerin okul hayatlarına daha rahat ve konforlu bir şekilde devam edebilmeleri için her türlü tedbirin alındığını belirterek, sosyal yardım alan hanelerin ikamet adreslerine Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na sipariş için başvurabileceklerini söyledi. destek. .