Bedava ulaşım dönemi başlıyor! 81 ilde geçerli olacak: Başvurusu onaylanan otobüse ücretsiz binecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşım masraflarını karşılamak için veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşım masraflarını karşılamak için veriliyor.



ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!





ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YARDIMI







ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU

ULAŞIM YARDIMI NE KADAR?

Başvuru prosedürü ve yardım miktarına ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığın resmi internet sitesinden veya ilgili kuruluşlar aracılığıyla ulaşılabilmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından ulaşım yardımı taleplerinin başladığını duyurdu. Bakan Yanık, öğrencilerin okul hayatlarına daha rahat ve konforlu bir şekilde devam edebilmeleri için her türlü tedbirin alındığını belirterek, sosyal yardım alan hanelerin ikamet adreslerine Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na sipariş için başvurabileceklerini söyledi. destek. .Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin okul hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için oluşturulan ulaşım yardımı programına başvurmak isteyenler ikamet adreslerinden Dayanışma ve Sosyal Destek ile iletişime geçebilirler.Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın belirttiği üzere 750 TL üst sınır öğrencinin yol masraflarını karşılaması için yeterli olacaktır. Ayrıca programdan yararlanacak öğrenci sayısının da 400.000 civarında olduğu bildirildi.