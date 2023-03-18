Bedavaya market alışverişi yapmayı kim istemez! Cebinde bu karttan olan 300 TL'lik alışveriş hediyesi kazanacak

Bankaların son dönemlerde kampanya konusunda birbirleriyle olan yarışı devam ederken müjdeli bir haber de o bankadan geldi. Bu banka müşterilerine 300 TL hediye verilecek! Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN MÜŞTERİLERİNE 300 TL HEDİYEBankalar son dönemlerde müşterilerine sık sık harcama kampanyası yapıyor. Müjdeli bir haber de Ziraat Bankası tarafından verildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyaya göre Metro marketlerden yapılan tek seferde 1.500 TL ve üstü alışverişler için 150 Bankkart Lira, toplam 300 TL Bankkart Lira kazanma şansı verilecek. Kampanya 29 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Alışverişlerin farklı günlerde ve tek seferde yapılması gerekiyor. Kampanya için alışveriş yapmadan önce katılım sağlanması gerekiyor. Katılımlar mobil uygulama, internet bankacılığı ve SMS yoluyla yapılabilecek. Mobil uygulama üzerinden kampanya seçeneğinden katılım sağlanabilecek.
SMS yoluyla katılım sağlayacak müşterilerin 4757 numarasına METRO yazıp göndermesi gerekiyor. SMS katılımı sağlayacak müşterilerin bankada kayıtlı olan telefon numarasından mesaj göndermesi gerekiyor. Kampanya kapsamında tütün, çuvak, karkas et, kontör alışverişleri dahil edilmeyecek. Aynı gün içinde iki kez yapılan 1.500 TL ve üstü alışverişlerden yalnızca bir tanesi geçerli sayılacak. Kampanya kapsamında müşteri en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanımı sağlayabilecek. Kazanılan liralar 10 Nisan tarihine kadar müşteri hesabına geçecek. 31 Mayıs tarihine kadar kazanılan liralar Metro Marketlerde kullanılabilecek. 1 Haziran tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar iade alınacak. Peşin ve gıda dışı taksitli alışverişler, ek kart ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilecek. Bankkart Lira kazanımı sağlamak için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekecek. Kampanyadan bireysel müşteriler faydalanabilecek. Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankart Ücretsiz kart sahipleri kampanyadan faydalanamayacak. Eğer kampanya süresi boyunca yapılan alışverişlerin iptal edildiği tespit edilirse Bankkart Liralar iade alınacak, eğer müşteri Bankkart Liraları harcamış olursa borç olarak karta yansıtılacak.