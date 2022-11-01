YAŞAM
01 Kasım 2022 - 14:47

Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022

Bedelli askerlik nedir, ne anlama gelir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Konuyla ilgili daha fazla detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 14:47
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Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022


Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden sonra aralıklarla zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak daha kısa bir süre için ödeme mantığına dayalı bir talebin adıdır. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ve iş kaybının önlenmesi esasına göre yapılır. Anayasa Mahkemesi ayrıca bedelli askerlik hizmetinin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi.

Ülkemizde askerlik hizmeti 6 ay zorunludur. Vatandaşlar, işten uzak kaldıkları, ailelerinden ayrı kaldıkları veya çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini ödediler. Bedelli askerlik ise para karşılığı yapılan askerlik sayılır.



20 yaş üstü erkekler 30 gün askerlik yaparak “hizmetlerini” tamamlayabilirler. Bedelli askerlik için eğitim şartı aranmaz. Diğer bir deyişle, ilkokul mezunları, lise mezunları, karma eğitim mezunları ve üniversite mezunları, yaş şartını sağlamaları halinde askere gidebilirler. Tek yapmanız gereken bedelli askerlik başvurusu yapmak ve gerekli ücreti ödemek.

Aşağıda ikinci maddeye göre ülkemizde kurulan bedelli askerlik kanunlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ KEREVE NE ZAMAN ÇIKTI?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkarıldı. 17 Ağustos 1999'da kurulan Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla bedelli askerlik hizmeti başlatıldı. 2011 yılında verilen bedelli askerlik hizmetinde 30 yaşını doldurup 30 bin TL ödeyenler askerliğini yapmış sayıldı. Yasaya göre, 21 günlük askeri eğitimden de muaf tutuldular. 1 Ocak 1988 ve daha önce doğanlar 2 Aralık 2014 tarihinde 18 bin TL bedelli askerlik hizmeti aldılar. 2022 güncel bedelli askerlik miktarı ise 80.064 TL oldu.

2019 yılından itibaren bedelli askerlik hizmetine kalıcı olarak geçildi. Artık askerlik şartlarını sağlayan her vatandaş, askerlik ücretini ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirebilecek. Bedelli askerlik hizmeti için bir aylık zorunlu eğitim gereklidir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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