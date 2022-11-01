Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden sonra aralıklarla zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak daha kısa bir süre için ödeme mantığına dayalı bir talebin adıdır. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ve iş kaybının önlenmesi esasına göre yapılır. Anayasa Mahkemesi ayrıca bedelli askerlik hizmetinin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi.
Ülkemizde askerlik hizmeti 6 ay zorunludur. Vatandaşlar, işten uzak kaldıkları, ailelerinden ayrı kaldıkları veya çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini ödediler. Bedelli askerlik ise para karşılığı yapılan askerlik sayılır.
20 yaş üstü erkekler 30 gün askerlik yaparak “hizmetlerini” tamamlayabilirler. Bedelli askerlik için eğitim şartı aranmaz. Diğer bir deyişle, ilkokul mezunları, lise mezunları, karma eğitim mezunları ve üniversite mezunları, yaş şartını sağlamaları halinde askere gidebilirler. Tek yapmanız gereken bedelli askerlik başvurusu yapmak ve gerekli ücreti ödemek. Aşağıda ikinci maddeye göre ülkemizde kurulan bedelli askerlik kanunlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.