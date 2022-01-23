Bedelli askerlik sonuçları için tarih belli oldu!

Bedelli askerlik yapacaklar için merakla beklenilen sevk tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada Bedelli askerlik sonuçlarını içeren sevk tarihleri 28 Ocak tarihinde erişime açılacak.
Bedelli askerlik yapacak olan yükümlüler vatani görevlerini nerede ve ne zaman yerine getireceklerine dair bilgileri beklerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cevapları araştırılan soruların yanıtlarını içeren açıklamayı yaptı. MSB tarafından yapılan duyuruda 2022 bedelli askerlik yerlerinin 28 Ocak tarihinde açılacağı bildirilirken, yükümlülerin e-devlet üzerinden sevk tarihlerini görebilecekleri belirtildi.
Bedelli askerlik yapacak olan yükümlüler vatani görevlerini nerede ve ne zaman yerine getireceklerine dair bilgileri beklerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cevapları araştırılan soruların yanıtlarını içeren açıklamayı yaptı. MSB tarafından yapılan duyuruda 2022 bedelli askerlik yerlerinin 28 Ocak tarihinde açılacağı bildirilirken, yükümlülerin e-devlet üzerinden sevk tarihlerini görebilecekleri belirtildi.