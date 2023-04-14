Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Ücret tarifesi baştan sona değişti: Eski rakamı unutun! Artık bu kadar ödeyeceksiniz













2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

BEDELLİ ASKERLİK HESAPLAMASI

Askerlik hizmetini yerine getirmek için harekete geçilirken bedelli askerlik karşılığında ödenen ücret üzerine askerlik süresinde kısalma oluyor. Ülkenin durumuna bakıldığında politikalar ele alındığında bazı şartlar üzerinden alternatif askerlik şekilleri mevcuttur. Bedelli askerlik uygulaması, vatandaşların özel durumlarını ve yaşlarla beraber meslekler etkili olurken askerlik sürecini esnek duruma getirmesiyle belirlenen ücretin ödenmesiyle beraber kısa süreli bir temel askerlik eğitimi almasıyla askerlik hizmeti yerine getirilir. Bununla beraber bedelli askerlik ücretleri merak konusu olurken geçen seneye bakılarak ne kadar artış olduğu ise araştırılmaya başlandı. 2023 bedelli askerlik tutarı ne kadar?Sosyal medya üzerinden gündeme gelen bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklamalar yapılırken 2023 Temmuz ayına kadar bedelli askerlik ücretleri 100 bin TL sınırının altında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı ve diğer resmi kurumların açıklamalarına bakıldığında karar verme süreçlerinde doğru ve güncel bilgilere ulaşması sağlanarak yanlış durumların önüne geçilir.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklamalar yapılırken bedelli askerlik hesaplamasında yayınlanan genelgeye bakılarak kat sayısı ele alınır. Bu katsayı 0,388581 olarak belirlenirken Ocak-Temmuz 2023 dönemi için bedelli askerlik ücreti 93.258,44 TL olarak hesaplandı.