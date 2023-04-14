Askerlik hizmetini yerine getirmek için harekete geçilirken bedelli askerlik karşılığında ödenen ücret üzerine askerlik süresinde kısalma oluyor. Ülkenin durumuna bakıldığında politikalar ele alındığında bazı şartlar üzerinden alternatif askerlik şekilleri mevcuttur. Bedelli askerlik uygulaması, vatandaşların özel durumlarını ve yaşlarla beraber meslekler etkili olurken askerlik sürecini esnek duruma getirmesiyle belirlenen ücretin ödenmesiyle beraber kısa süreli bir temel askerlik eğitimi almasıyla askerlik hizmeti yerine getirilir. Bununla beraber bedelli askerlik ücretleri merak konusu olurken geçen seneye bakılarak ne kadar artış olduğu ise araştırılmaya başlandı. 2023 bedelli askerlik tutarı ne kadar?
EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 09:30
Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Ücret tarifesi baştan sona değişti: Eski rakamı unutun! Artık bu kadar ödeyeceksiniz
Bedelli askerlik yapmak isteyenler için yeni haberler gelirken memur maaşlarına gelen zamlarla beraber ücretlerde artış yaşandı. Bedelli askerlik için yeni ücretler belirlenirken 28 gün için biçilen değer 150 bin TL olarak açıklandı.
EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 09:30