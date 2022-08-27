MEDYA
27 Ağustos 2022 - 14:34

Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı

Efsaneleşen dizilerden Behzat Ç.'nin Blu TV platformunda yayınlanacağı duyurulmuştu. 2019 senesinde yayınlanan dizinin ilk bölümü ücretli mi? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
27 Ağustos 2022 - 14:34
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Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı


Büyük bir izleyici kitlesine sahip Behzat Ç. dizisinin 2019 senesinde Blu TV platformunda ilk bölümü yayınlanmıştı. Peki dizinin detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Behzat Ç. Blu TV'de yayınlandı

Ankara polisiyesi olarak çekilen Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi dizisinin ilk bölümü Blu TV platformu üzerinden ücretsiz şekilde izleyicileriyle buluştu. Bölümleri 45 dakikadan oluşan dizinin yönetmenliğini Serdar Akman üstlendi. İlk olarak televizyon ekranlarında yayınlanan ve büyük bir kitleye ulaşan Behzat Ç. dizisinin 6 sene sonrasında Blu TV platformunda yayınlanmak üzere yeni sezon çekimleri tamamlandı ve 2019 senesinde galası yapılarak seyirciyle buluştu. Dizide Erdal Beşikçioğlu, Nazlı Kar, Canan Ergüder, Kadir Çelik, Güven Kıraç, Gülşah Çomoğlu, Belçim Bilgin, Rıdvan Aybars Düzey, Berkan Şal, Eray Eserol, Kemal Burak Alper, İlkyaz Arslan, Hüseyin Sevimli ve Ayça Eren gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Inter Medya, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem üstleniyor.



Behzat Ç. Blu TV

Behzat Ç. yeni sezon bölümleri

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisi Blu TV üzerinden yayınlanıyor ve her bir bölümü 45 dakikadan oluşuyor.

Erdal Beşikçioğlu kim

Erdal Beşikçioğlu 5 Ocak 1970 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası orduludur ve Beşikçioğlu'nun burcu Oğlak olarak bilinmektedir. Eski Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı İlhan Cavcav'ın yeğeni olarak tanınmaktadır. Erdal Beşikçioğlu konservatuvar eğitimine devam ettiği esnada sınıf arkadaşı Elvin Beşikçioğlu ile 1991 senesinde hayatını birleştirmiş ve 2001 senesinde kızları Derin'i kucaklarına almışlardır. Beşikçioğlu, 1993 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş ve 1995-1996 senelerinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yapmıştır. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya da devam etmiştir. Beşikçioğlu en çok Behzat Ç., Es-Es, Vali, Barda, Kurtlar Vadisi Filistin ve Köprü gibi yapımlarla ismini duyurmayı başarmıştır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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