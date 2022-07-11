Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı

Behzat Ç'den ilk kareler geldi

2010 ile 2019 yılları arasında TV ekranlarında yayınlanan Emrah Serbes'in 'Her Temas İz Bırakır' isimli romanından esinlenerek hazırlan bir Ankara polisiyesi olan Behzat Ç, yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.Yayınlandığı dönemlerde kısa sürede ekranların en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başaran Behzat Ç, gündemde olan konulara yaptığı göndermelerle de hem dizi içerisinde çözülen vakalarla hem hikayedeki karakterlerin samimi ve sıcak hikayeleriyle izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyordu. Beklenmedik bir şekilde final kararı alan dizi 2019 yılında sona erdikten sonra Blu TV’de kısa bir sezon ile izleyicisiyle yeniden buluşmuştu.Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ve müdavimlerinin merakla beklediği, ekranlarda tekrar yayınlanmasını istediği başarılı dizi Behzat Ç. yeniden senaryolaştırıldı ve dizi çekimlerinin hazırlık aşamaları başlatıldı. Dizinin hazırlık aşamasından gelen ilk fotoğraflardaki kadro detayı da dikkatlerden kaçmadı.Yeni sezon bölümlerinde kadroda kimlerin olacağı merakla beklenen dizide eski kadrodaki oyuncuların büyük oranda korunduğu ve aynı zamanda kadrosuna bomba gibi yeni isimleri de dahil ettiği görüldü. Dizinin senaryo okuma provalarından gelen görüntülerde dizinin baş kahramanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Güven Kıraç, Ayça Eren, Mehmet Ali Nuroğlu, Evliye Aykan, Gökçe Eyüboğlu, Esra Ronabar ve Derin Beşikçioğlu'nun da olduğu anlaşılırken edinilen bilgilere göre ilerleyen süreçte dizinin kadrosuna yeni isimlerin de dahil olabileceği öğrenildi.