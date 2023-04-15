MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 23:30

Behzat Ç'nin Memduh Başkan'ı yeni aşkıyla görüntülendi! 12 yıllık evliliğini onun için bitirmişti: İşte genç aşkı!

El ele tutuşan Merve Topugil ve Güven Kıraç çifti, kameraları görünce paniğe kapılarak kendilerini bıraktı. Kıraç, Topugil'i "Tut elimi, sorun değil. Fotoğraf çeksinler" diyerek rahatlattı. Birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde 12 yıllık evliliğini noktalayan Topugil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Karşılarında paparazzileri gören çift arasında küçük çaplı tartışma çıktı.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 23:30
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Behzat Ç'nin Memduh Başkan'ı yeni aşkıyla görüntülendi! 12 yıllık evliliğini onun için bitirmişti: İşte genç aşkı!
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Güven Kıraç, mezuniyetinin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı ve birçok tiyatro oyununda sahne aldı. 1992 yılında ise ilk kez kamera karşısına geçerek sinema oyunculuğuna adım attı. İlk olarak "Fırat'ın Cinleri" adlı filmde rol alan Kıraç, daha sonra "Eşkıya", "Karanlıkta Koşanlar", "Gönül Yarası", "Beynelmilel" gibi birçok başarılı filmde yer aldı.

Oyunculuğu kadar seslendirme sanatçılığıyla da tanınan Kıraç, birçok reklam filminde ve animasyon filminde karakterlere sesiyle hayat verdi. Bunlar arasında "Shrek" ve "Madagaskar" serisi, "Kung Fu Panda", "Yogi Ayı" ve "Zootopia" gibi popüler animasyon filmleri bulunuyor.



Güven Kıraç, televizyon dünyasında da başarılı işlere imza attı. "Kaybolan Yıllar", "Vazgeç Gönlüm", "Behzat Ç.", "Leyla ile Mecnun" gibi dizi ve programlarda rol aldı. "Köprü" adlı dizideki performansı ile Altın Kelebek Ödülü'ne layık görüldü.

Güven Kıraç

63 yaşındaki usta oyuncu, aynı zamanda bir ses sanatçısı ve tiyatro yönetmenidir. 2017 yılında sahnelediği "Romeo ve Juliet" adlı oyunla da başarısını taçlandırdı. Güven Kıraç'ın sinema, televizyon ve tiyatro dünyasındaki başarılı kariyeri, onu Türkiye'nin en saygın sanatçıları arasına yerleştirdi.

Özel hayatında ise, Güven Kıraç 2009 yılında Başak Kıraç ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak geçtiğimiz sene, 12 yıllık evliliğinin Merve Topugil ile yaşadığı ilişki nedeniyle sona erdiği basına yansıdı. Bu olay, uzun süre magazin gündeminden düşmedi ve Kıraç, birçok röportajında bu konuda sessizliğini korudu.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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