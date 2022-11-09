MEDYA
09 Kasım 2022 - 23:37

Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak

Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. yeniden başlıyor. BluTV'nin orijinal içeriği olarak çekilen Behzat Ç.'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını Erdal Beşikçioğlu verdi.

MEDYA
09 Kasım 2022 - 23:37
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Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak


Bir döneme damgasını vuran Behzat Ç dizisi üçüncü kez geri dönüyor. Behzat Ç.’nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dizinin yayınlanacağı tarihi duyurdu. Behzat Ç: Çekiç ve Gül’ün yeniden izleyicisiyle buluşacağı tarih belli oldu.

Behzat Ç.: Çekiç ve Gül’ün yayın tarihi açıklandı!

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Behzat Ç. dizisi 2013 yılında final yapmıştı. Hayranlarının yoğun isteği üzerine 2019 yılında dijital platformda yeniden başlayan Behzat Ç, yalnızca bir sezon yayınlanmış ve yeniden ekranlara veda etmişti.



Geçtiğimiz aylarda Behzat Ç.’nin yeniden çekileceği haberi dizinin hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. BluTV’de yeniden yayınlanacak Behzat Ç: Çekiç ve Gül için yayın tarihi açıklandı.

Ortak Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçı, Berkan Şa, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güvenç Kıraç yer alacak. Kemik kadroya ek olarak Derin Beşikçioğlu, Burak Dakak ve Gökçe Eyüpoğlu gibi isimler de dizinin yeni sezonuna dahil oldu.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin BluTV’de ne zaman yayınlanmaya başlayacağını, başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak?

Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı açıklamaya göre büyük bir heyecanla beklenen Behzat Ç dizisinin yeni sezonu 6 Aralık 2022 Salı günü BluTV’de bir kez daha yayın hayatına başlayacak. Dizinin çekimleri yine Ankara’da gerçekleştirilirken yeni sezon merakla bekleniyor. Daha önce dizinin ilk fragmanı yayınlanmış ve büyük ilgi toplamıştı. Behzat Ç. 6 Aralık’ta yeniden izleyici ile buluşacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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