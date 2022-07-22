Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında?





Behzat Uygur'un tiyatro oyunları, filmleri ve rol aldığı yapımlar

Behzat Uygur'un tiyatro oyunları:

Behzat Uygur'un sunduğu programlar ve filmleri:

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve yayınladığı eğlenceli videolarla herkesi güldüren Behzat Uygur, usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğludur. Son zamanlarda sürekli gündemde yer alan Behzat Uygur, oynadığı tiyatro oyunları ve filmleri olduğu kadar hayatıyla ilgili bilgiler de merak ediliyor.Usta tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu olan Behzat Uygur, Süha Uygur'un da kardeşidir. 21 Nisan 1963 yılında Adana'da dünyaya gelen Behzat Uygur, evli ve iki çocuğu vardır. Çocukluğundan beri babasına ait Nejat Uygur tiyatrosunda yer alan Behzat Uygur bir süre Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatrodaki, ilk sahnesi 1987'de Ankara'da sahnelenen "Hastane mi Kestane mi" oyunu olan Behzat Uygur, tiyatroya geçmeden önce bir süre Galatasaray'ın alt yapısında futbol oynamıştır.Ağabeyi Süheyl Uygur ile birlikte tiyatro çalışmalarına devam eden Behzat Uygur, 1991 yılında kurdukları "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nda Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle ve Kodum mu Oturturum adını verdikleri oyunlarını yıllarca sergilemişleridi. 11 yıl hiç ara vermeden tiyatro sahnesinde olan Behzat Uygur, 1993 yılında yine ağabeyi Süheyl Uygur'la birlikte 'Şahane Pazar' isimli eğlence programını sunmuştur.Hem tiyatro hem de sunuculuk alanında çok sayıda başarıya imza atan Behzat Uygur, ağabeyi ile birlikte bir çok ödülün de sahibi olmuştur. Müzik sektörüne giren ve Süheyl Uygur ile müzikle mizahı birleştirerek single çıkaran Behzat Uygur'ın çıkardığı single, yaklaşık olarak 200 binden fazla satış rakamına ulaşmıştır.Hastane mi Kestane mi? Cibali Karakolu Miğferine Çiçek Eken Asker Şeyine Şey Ettimin Şeyi Alo Orası Tımarhane mi? Üçüncü Biri Good Morning Ankara Marko Paşa Boynuz Kulağı Geçer Üç Salakşörler Hişt Hişt Teleköle Kodum mu Oturturum Güldüren Şüphe2011 - Kaç Para? (Sunucu) 2011 - Benimle Oynar mısın? 2009 - Bak Şu Duvara (Sunucu) 2009 - Korolar Carpışıyor (Sunucu) 2008 - Harika Show(Sunucu) 2008 - Amiral Battı(Sunucu) 2007 - Buzda Dans (Sunucu) 2003 - Hırçın Menekşe 2001 - Yeşil Işık 2001 - Her şey Oğlum İçin 1996 - Bir Aşkın Bittiği Yer 1993 - Şahane Pazar(Sunucu) 1990 - Hüsnü Kuruntu Ailesi 1989 - Kafadarlar (dizi)