Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle







BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’İ

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor… Başakşehir, Galatasaray’ı kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Başakşehir Galatasaray Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Başakşehir Galatasaray karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Başakşehir FK: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Stefano Okaka, Mounir Chouiar Galatasaray: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Milot Rashica, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Dries MertensBaşakşehir Galatasaray mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Atilla Karaoğlan çalacak! Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok üstelenecek.