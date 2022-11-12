Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor… Başakşehir, Galatasaray’ı kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Başakşehir Galatasaray Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Başakşehir Galatasaray karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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