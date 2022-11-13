Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle







BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor… Beşiktaş, Antalyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Beşiktaş Antalyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Beşiktaş: Mert Günok, Umut Meraş, Tayyip Talha Sanuç, Valentin Rosier, Romain Saiss, Salih Uçan, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Christian Luyindama, Fedor Kudryashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol, Fernando, Haji Wright, Sam LarssonBeşiktaş Antalyaspor mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Bahattin Şimşek çalacak! Şimşek’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Erdem Bayık üstelenecek.