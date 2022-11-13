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13 Kasım 2022 - 19:15

Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle

Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor… Beşiktaş, Antalyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Beşiktaş Antalyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
13 Kasım 2022 - 19:15
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Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle


İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor… Beşiktaş, Antalyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Beşiktaş Antalyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Beşiktaş: Mert Günok, Umut Meraş, Tayyip Talha Sanuç, Valentin Rosier, Romain Saiss, Salih Uçan, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Christian Luyindama, Fedor Kudryashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol, Fernando, Haji Wright, Sam Larsson

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Beşiktaş Antalyaspor mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Bahattin Şimşek çalacak! Şimşek’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Erdem Bayık üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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