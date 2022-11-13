Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor… Beşiktaş, Antalyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Beşiktaş Antalyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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