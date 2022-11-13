Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor… Fatih Karagümrük, Gaziantep FK’yı kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Fatih Karagümrük Gaziantep FK Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
FATİH KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Fatih Karagümrük Gaziantep FK karşılaşması saat 14.30’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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