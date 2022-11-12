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12 Kasım 2022 - 16:35

Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle

Süper Lig 14. Hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geliyor… Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
12 Kasım 2022 - 16:35
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Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle


Fenerbahçe’nin yeni sınavı Giresunspor... Süper Lig 14. Hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geliyor… Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Giresunspor karşılaşması saat 17.00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



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FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ezgjan Alioski, Serdar Aziz, Attila Szalai, Emre Mor, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Arda Güler, Enner Valencia

Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Talha Ulvan, Alexis Perez, Görkem Sağlam, Borja Sainz Eguskiza, Jorman Campuzano, Robert Andrés Mejía Navarrete, Serginho, Rijad Bajic

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Fenerbahçe Giresunspor mücadelesine başlama düdüğünü hakem Arda Kardeşler çalacak! Kardeşler’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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