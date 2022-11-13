Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor… Kayserispor, Konyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Kayserispor Konyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Kayserispor Konyaspor karşılaşması saat 17.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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