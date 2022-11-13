Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle







KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor… Kayserispor, Konyaspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Kayserispor Konyaspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Kayserispor Konyaspor karşılaşması saat 17.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Kayserispor: Bilal Bayazit, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Majid Hosseini, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Mario Gavranovic, Miguel Cardoso Konyaspor: Ibrahim Sehic, Guilherme, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Francisco Calvo, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Konrad Michalak, Bruno Paz, Mame Biram Diouf, Zymer BytyqiKayserispor Konyaspor mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Kadir Sağlam çalacak! Sağlam’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Furkan Ürün üstelenecek.