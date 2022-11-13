Bein Sport HD 2 İstanbulspor - Hatayspor maçını canlı izle







İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor… İstanbulspor, Hatayspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 2 şifresiz izle linki! İstanbulspor Hatayspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…İstanbulspor Hatayspor karşılaşması saat 17.00’de beIN Sports 2 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.İstanbulspor: David Jensen, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Oğuzhan Berber, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz Hatayspor: Erce Kardeşler, Kaan Kanak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ognjen Vranjes, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırımİstanbulspor Hatayspor mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Mert Güzenger çalacak! Güzenger’in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay üstelenecek.