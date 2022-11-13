SPOR
13 Kasım 2022 - 16:15

Bein Sport HD 2 İstanbulspor - Hatayspor maçını canlı izle

Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor… İstanbulspor, Hatayspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 2 şifresiz izle linki! İstanbulspor Hatayspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
13 Kasım 2022 - 16:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bein Sport HD 2 İstanbulspor - Hatayspor maçını canlı izle


İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor… İstanbulspor, Hatayspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 2 şifresiz izle linki! İstanbulspor Hatayspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Hatayspor karşılaşması saat 17.00’de beIN Sports 2 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



BEIN SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

İstanbulspor: David Jensen, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Oğuzhan Berber, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kaan Kanak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ognjen Vranjes, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İstanbulspor Hatayspor mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Mert Güzenger çalacak! Güzenger’in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
Maç sonucu: Fatih Karagümrük 3 - 3 Gaziantep FK
Maç sonucu: Fatih Karagümrük 3 - 3 Gaziantep FK
Son Haberler
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi,...
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık sonrasında üstsüz fotoğraflar sosyal medyaya damgasını vurdu
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık...
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı...
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi,...
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil...
Kurt Efe 20 yıla babasını tahtından eder! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlundan en net görüntü geldi!
Kurt Efe 20 yıla babasını tahtından eder! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlundan...
Gökhan Töre kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Töre biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Töre kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Töre biyografisi,...
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil...
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu...
Barış Çakmak kimdir, nereli, yaşı kaç? Barış Çakmak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Barış Çakmak kimdir, nereli, yaşı kaç? Barış Çakmak biyografisi,...
Akaryakıtta beklenen oldu! Benzin ve motorin de indirim iddiası! 13 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta beklenen oldu! Benzin ve motorin de indirim iddiası! 13...
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık...
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle