GÜNDEM
02 Aralık 2021 - 17:29

Bekar erkeğe ev vermeyen ev sahipleri dikkat! Ayrımcılık cezası kesiliyor..

Bekar bir erkek tarafından kiralanmak istenen evini kiraya vermek istemeyen ev sahibi ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verildi ve hakkında cezai işlem uygulandı.

GÜNDEM
02 Aralık 2021 - 17:29
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Bekar erkeğe ev vermeyen ev sahipleri dikkat! Ayrımcılık cezası kesiliyor..
Kırklareli'de internette gördüğü kiralık ev ilanına başvuran bir kişi ev sahibini aradı evi kiralamak istediğini söyledi. Ev sahibinin erkeklere ve öğrencilere verecek evinin olmadığını ifadelerini duyan kiracı ayrımcı muameleye maruz kaldığını öne sürerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.




Hem bekar hem de erkek olduğu için kendisine ev verilmediği yönünde yaptığı başvuruyu değerlendiren TİHEK ise, ev sahibinin kişilerin 'medeni hal' ve 'cinsiyet' temellerinde ayrımcılık yasağının ihlal ettiğine hükmetti ve edildiğine hükmetti ve ev sahibine 4 bin lira idari para cezası kesti. TİKHEK komisyonu daha sonra verilen idari para cezasını uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.




TİHEK kurulu tarafından verilen kararda, herkesin Anayasa'nın 10'uncu maddesinde de yer alan kanunlar önünde eşit olduğunu ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yer alan maddelere istinaden herkesin hukuken tanınmış haklardan yararlanmada eşit sayıldığı aktarıldı.


 
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