Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik sınavı ile ilgili merak edilenler...







Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?







Sınavın değerlendirilmesi

Bekçilik için yazılı sınav yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanması için sabırsızlanıyor. Bekçilik hayaline kavuşmak isteyen adaylar aldıkları sonuçları görmek istiyor. Sınavda ter döken binlerce kişi sınavının hemen açıklanmasını istiyor. Sınavın detayları ise haberimizde!2022 yılında bekçi alımı için yazılı sınav yapıldı. 17 Temmuzda gerçekleşen sınav için binlerde aday sınav merkezlerinde yerini aldı. 10:00 da yazılı sınava girdiler. Sınav merkezleri ise Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas olarak belirlenmişti. Sınavın ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.Bekçilik sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu konu ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Olduğu takdirde haberimizde sizler için paylaşacağız.Sınav 100'lük sistemde yapılmıştır. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. 50 ve üzeri alan adaylar ise başarılı sayılıyor. Sınav için belirlenen formül;[Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] olacaktır. Eğer sınavda eksinin altına düşen adaylar olursa sınav puanı 0 olarak belirlenecektir. Sınavda hatalı soru belirlenir ise soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Buna ise sınav kurulu karar verecektir. Eğer sınav kurulu sorunun iptal edilmesine karar verir ise puanlar tekrardan hesaplanacaktır.