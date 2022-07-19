Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik sınavı ile ilgili merak edilenler...

Bekçilik için yazılı sınav yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanması için sabırsızlanıyor. Bekçilik hayaline kavuşmak isteyen adaylar aldıkları sonuçları görmek istiyor. Sınavda ter döken binlerce kişi sınavının hemen açıklanmasını istiyor. Sınavın detayları ise haberimizde!
Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?2022 yılında bekçi alımı için yazılı sınav yapıldı. 17 Temmuzda gerçekleşen sınav için binlerde aday sınav merkezlerinde yerini aldı. 10:00 da yazılı sınava girdiler. Sınav merkezleri ise Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas olarak belirlenmişti. Sınavın ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.
Bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu konu ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Olduğu takdirde haberimizde sizler için paylaşacağız.