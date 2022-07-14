Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav belgesi nereden alınacak? EGM PA ile 2022 bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama

Bekçi olmak isteyen vatandaşların girecekleri sınava sayılı günler kaldı. Sınavda başarılı olup çarşı ve mahallelerde Bekçilik
yapmak isteyen kişiler sınav belgelerini nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen konulara yer verdik.
Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav belgeleri nereden alınacak?
Bekçilik sınavını Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi birimi gerçekleştirecek iken sınavın 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı açıklandı. Yazılı sınavın Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde aynı anda yapılacağı açıklandı.
Yazılı sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Adayların sınava girerken göstermeleri gereken sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihi itibari ile www.meb.gov.tr adresinde yayınlandı.
Bekçi alımı başvuru şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Minimum lise ve dengi okullardan mezun olmak, - Minimum 1.67 cm boya sahip olmak, - Beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması (18 ve 27 dahil olmak üzere), - Askerlik görevinin tamamlanmış olması, - Kişinin başvuru yaptığı il sınırları içinde en az bir yıldır ya da daha fazla zamandır ikamet ediyor olması, - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, - Kişinin ağır hapis cezası almaması ya da altı aydan fazla hapis cezası almaması. Ayrıca affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasına çarptırılmamış olması, - Türk toplum ahlakı kapsamında kötü şöhrete sahip olmamak, - Kişinin kamu haklarından mahrum olmaması, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmaması, - Memur olmaya engel olacak bir durumunun olmaması, - Silah taşıyabilme ve silahlı görev yapabilme durumuna engel olacak herhangi bir hukuki engelin olmaması, - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşınması, - Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, - Alkol, uyuşturucu gibi uyarıcı maddelerin kullanımından dolayı tedavi görmüş ya da görüyor olmamak, - Sağlık Yönetmeliği dışında herhangi bir nedenden dolayı polis eğitim kurumşarından atılmamış olmak, - Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, - Başvuru tarihinden itibaren herhangi bir siyasi partiye ya da yan kuruluşlarına üye olmamak, - Güvenlik soruştumasının ve arşiv taramasının temiz olması.