AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak gösterdiği Bekir Bozdağ, miting yapmak için gittiği seçim bölgesinde yaptığı konuşma dikkat çekti. Bakan Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i "dış güçlerle bağlantılı" olmakla ve ülkenin ilerlemesinin durdurulması gerektiğini iddia ederek, söyleminde terör ithamını' ifadesini kullandı. Bozdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi soruyorum terör örgütü PKK'nın eli kanlı katilleri Kandil'den 'AK Parti'nin faşist iktidarı MHP'yi devireceğiz' açıklaması yaptılar.. PKK Türkiye'nin çıkarlarına mı çalışmak istiyor, şimdi bunu kendi teşkilatlarıyla bir bir yapıyorlar, , bir yandan da 'Asırlık Cumhuriyeti değiştireceğiz', bir yandan da “Öcalan'ın özgürlük zamanıdır” diyorlar. Diyanet'i kapatacaklarını da söyleyenler ayrıca bir sürü saçmalık ortaya koyuyorlar. DHKP-C gibi terör örgütü FETÖ de benzer bir açıklama yaptı. Şimdi soruyorum, Şanlıurfa'da bütün terör örgütlerinin destek verdiği liderin, ittifakın zaferi mi yoksa tüm örgütlerinin kaybetmek istediği lideri mi kazanır?
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 15:17
Bekir Bozdağ, 14 Mayıs sonuçlarını ikiye böldü: 'Ya şampanya patlatanlar, ya alnını secdeye koyanlar..!'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün aday olarak gösterildiği Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada 14 Mayıs sonuçlarını ikiye böldü. Bakan Bozdağ, konuşmasında “İki fotoğraftan biri karşılanacak. Ya şampanya açıp sabaha kadar kutlayacak insanlar olacak ya da şükretmek için başlarını eğerek Rablerine hamd edecek insanlar olacak." dedi.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 15:17