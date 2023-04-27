Bekir Bozdağ, 14 Mayıs sonuçlarını ikiye böldü: 'Ya şampanya patlatanlar, ya alnını secdeye koyanlar..!'













'BÜYÜK BİR OSMANLI TOKADINI YAPIŞTIRACAKTIR'

AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak gösterdiği Bekir Bozdağ, miting yapmak için gittiği seçim bölgesinde yaptığı konuşma dikkat çekti. Bakan Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i "dış güçlerle bağlantılı" olmakla ve ülkenin ilerlemesinin durdurulması gerektiğini iddia ederek, söyleminde terör ithamını' ifadesini kullandı. Bozdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi soruyorum terör örgütü PKK'nın eli kanlı katilleri Kandil'den 'AK Parti'nin faşist iktidarı MHP'yi devireceğiz' açıklaması yaptılar.. PKK Türkiye'nin çıkarlarına mı çalışmak istiyor, şimdi bunu kendi teşkilatlarıyla bir bir yapıyorlar, , bir yandan da 'Asırlık Cumhuriyeti değiştireceğiz', bir yandan da “Öcalan'ın özgürlük zamanıdır” diyorlar. Diyanet'i kapatacaklarını da söyleyenler ayrıca bir sürü saçmalık ortaya koyuyorlar. DHKP-C gibi terör örgütü FETÖ de benzer bir açıklama yaptı. Şimdi soruyorum, Şanlıurfa'da bütün terör örgütlerinin destek verdiği liderin, ittifakın zaferi mi yoksa tüm örgütlerinin kaybetmek istediği lideri mi kazanır?Konuşmasının tamamında kutuplaştırıcı tavrı öne çıkan Bozdağ, devamında daha da ileri gidiyor ve "şampanya" ile "seccade" karşılaştırmasını gündeme getiriyor: “14 Mayıs akşamı iki fotoğraftan biri Türkiye'de çekildi. Ya şampanya patlatarak sabaha kadar kutlama yapanlar olacak ya da kaşları temiz secde edip Rablerine hamd eden insanlar olacak. Bunlardan herhangi birini yaratmak biz aziz milletimizin elindedir. Doğru kararı verin. Kandil mi sevinecek yoksa Şanlıurfa'nın soyluları mı sevinecek. Ya ABD Başkanı orayı çok sevecek veya Türk milletinin her bireyi 'ABD'ye cevabı verdik, AB'ye cevabı verdik, Türkiye seçimleri Londra'da değil, Şanlıurfa'da yapılıyor' diyecek. Washington, "Şanlıurfa'nın soylularının isimlerini koyacak" diyerek onlara bir Osmanlı tokadı vuracak."