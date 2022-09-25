EĞİTİM
25 Eylül 2022 - 10:59

Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül Pazar tarihinde gerçekleştirilen KPSS genel kültür ve genel yetenek oturumlarında adaylara sunulan poşeti açık soru kitapçığı hakkında açıklamalara yer verdi. Herkesin gözü kulağı bu açıklamadaydı. Detaylara ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
25 Eylül 2022 - 10:59
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Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi


ÖSYM herkesin merak içerisinde beklediği açıklamayı sonunda yaptı. İşte ÖSYM'nin konuyla alakalı açıklamaları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel kültür - genel yetenek oturumu adaylarına sunulan kitapçıkla ilgili şu açıklamalar yapıldı..

“TESLİM EDİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR”



Soru kitapçığı poşetiyle cevap kağıtlarına ait olan poşetin saat 09.44 civarında salon başkanı tarafınca sınav poşeti içerisinde alınarak adaylar karşısında masanın üzerine konulduğunu belirten açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Soru kitapçıkları poşetinin 09.58-09.59 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya saat 10.00’da teslim edildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir”

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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