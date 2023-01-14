KAMU PERSONELİ
14 Ocak 2023 - 18:38

Beklenen alım geldi! Jandarma Genel Komutanlığına tamı tamına 1680 sözleşmeli astsubay alınacak! Yaş şartına uyanlar hemen başvursun

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 yılının ilk personel alım ilanını yayımlandı. Bu kapsamda JGK bünyesine 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Alımlar için son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2023 olarak belirlendi. İşte, JGK astsubay alımlarıyla ilgili detaylar...

KAMU PERSONELİ
14 Ocak 2023 - 18:38
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Beklenen alım geldi! Jandarma Genel Komutanlığına tamı tamına 1680 sözleşmeli astsubay alınacak! Yaş şartına uyanlar hemen başvursun
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, bu yıl 1680 sözleşmeli astsubay alımı yapacak. JGK tarafından yayımlanan ilana başvuru için son bir gün kaldı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlardan en çok dikkat çeken ise KPSS 2021-2022 sınavı P3 türünden minimum 60 puan alınması oldu.

JGK SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan yeni ilanda adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:



- 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 27 yaşını doldurmamış olmaması,

- Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların 32 yaşını doldurmamış olması,

- Silah taşıma ya da silahla görev yapmasına engeli olmaması,

- Sağlık yönetmeliğindeki şartları taşıması,

- Kasten işlenmiş olan bir suç nedeni ile hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse bile 1 sene ya da daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmaması,

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarı madde kullanımından dolayı tedavi görmüş ya da görüyor olmaması,

- Kamu haklarından mahrum olmaması.

 astsubay alımı

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

JGK sözleşmeli astsubay alımı için başvuruda bulanacak adaylar 15 Ocak 2023'e dek başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'nden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuru şartlarına uyan adaylar, KPSS puanları doğrultusunda en yüksekten en düşüğe sıralanarak kontenjanın on katı kadar aday sınava davet edilecektir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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