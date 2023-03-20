Beklenen bahar geliyor! Uzman isim duyurdu: O tarihlerde havalar 5 derece birden ısınacak!













'DEPREM BÖLGESİNDE RİSK KALKTI. VATANDAŞLAR BİRAZ RAHAT EDECEKLER...'

BATIDA BAHAR HAVASI

'ORAYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

BAHAR YAVAŞ YAVAŞ GELİYOR

Türkiye'de son bir haftadır havalar soğudu. Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketleri yaşansa da birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen yeni açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Batı ülkeleri ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3-4 derece artacak. Bu sıcaklık 1-2 derece düştükten sonra Çarşamba günü 1-2 derece artacak. Dolayısıyla bu hafta sonu bahar havası gelecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu kez de deprem bölgesinde sel meydana geldi. Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel can aldı. Soğuk ve yağışlı hava birçok şehri de etkiledi. Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen yeni açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde sel riskinin ortadan kalktığını öne süren Prof. Dr. Batı kesimlerde ve iç kesimlerde sıcaklık 3-4 derece artacak” dedi."Geçen hafta havalar soğuktu. Deprem bölgesinde Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep'te sel oldu. Bu yüzden önemli meteorolojik olayları geride bıraktık. Ama depremle bölgesinde risk ortadan kalktı. Ancak salı ve çarşamba günleri deprem bölgesinde yağış olmayacak. En azından vatandaş rahatlayacak. Ancak Perşembe günü tekrar yağmur yağacak' dedi.Türkiye geneline bakarsanız artık batıda yağışlar ayrılıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da neredeyse hiç yağmur yağmayacak. Batıda ve iç kesimlerde sıcaklık 3-4 derece artıyor. Sıcaklıktaki bu artış Çarşamba günkü 1-2 derecelik düşüşün ardından hafta sonu da devam edecek. Yani bu hafta sonu bahar havası geliyor gibi görünüyor.Prof. Dr. Şen;' Batı'da yağış yok. Fakat Doğu'da yağış devam edecek. Bugün Giresun ve Ordu çevresinde kuvvetli yağış var. Oraya dikkat etmek gerekir. Bunun dışında Doğu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur var' ifadelerini kullandı.Bu hafta kış bitti gibi. Doğuda artık kar yok. Bugün, sulu kar muhtemelen biraz daha yüksek devam edecek. 1500 metre yükseklikte yağmur yağar. Yani kış bitti diyebilirsiniz. Bahar yavaş yavaş buraya geliyor. Aslında, bu Mart'ta ortalama bir yağmur yağdı. Bu iyi haber. Bunun yanı sıra bu ayın sonundan yani önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar da artacak. Yani bahar üzerimizde gibi görünüyor."