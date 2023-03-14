Beklenen bekçi alım ilanı geldi! Başvurular açıldı: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!







BEKÇİ ALIMLARI BAŞLIYOR







İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular hangi tarihte yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR tarafından son gelen haberlere göre en az lise mezunu bekçi alımları yapılacak. Bekçi alımları 70 şehir için yapılacak. İzmir, Gaziantep, Manisa, İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ, Bilecik, Kocaeli, Kayseri, Konya, Sakarya, Aydın, Aksaray, Antalya, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Afyonkarahisar, Nevşehir, Isparta, Düzce, Antalya, Edirne, Samsun, Kırşehir illeri gibi birçok şehirde bekçi alımı yapılacak.Bekçi alımlarına başvuru yapmak için hiçbir siyasi parti üyeliği olmaması, en az lise mezunu olunması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemek gerekiyor. Bekçi alımları için başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru için gerekli diğer özel şartlar ve gerekli belgeler İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak.