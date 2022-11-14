Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

İndirim ve zam haberleri akaryakıt fiyatları üzerinde peş peşe gelirken benzin, motorin ve LPG üzerinde ki güncel fiyatlar merak konusu oldu. Bu geceden itibaren geçerli olacak olan 1.56 TL'lik indirim sonrası motorin fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, dev indirim haber detayları...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak 1.56 TL'lik indirim mazot için geçerli olacaktır. En son 31 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmasından bu zamana kadar sessizlik devam ederken araç sahiplerini yüzünü güldüren indirim haberi yoğun ilgi gördü.
14 KASIM 2022 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 22.69 TL Motorin: 26.40 TL LPG: 10.54 TL