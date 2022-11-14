EKONOMİ
14 Kasım 2022 - 22:23

Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol üzerindeki düşüş üzerine döviz kurundaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını direkt etkiledi. Motorin ve benzine indirim geldi mi? Akaryakıta ne kadar indirim geldi? 14 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları haberimizde

EKONOMİ
14 Kasım 2022 - 22:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları


İndirim ve zam haberleri akaryakıt fiyatları üzerinde peş peşe gelirken benzin, motorin ve LPG üzerinde ki güncel fiyatlar merak konusu oldu. Bu geceden itibaren geçerli olacak olan 1.56 TL'lik indirim sonrası motorin fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, dev indirim haber detayları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak 1.56 TL'lik indirim mazot için geçerli olacaktır. En son 31 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmasından bu zamana kadar sessizlik devam ederken araç sahiplerini yüzünü güldüren indirim haberi yoğun ilgi gördü.

14 KASIM 2022 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI 

İstanbul



Benzin: 22.69 TL

Motorin: 26.40 TL

LPG: 10.54 TL

Ankara

Benzin: 22.84 TL

Motorin: 26.46 TL

LPG: 10.79 TL

İzmir

Benzin: 22.84 TL

Motorin: 26.51 TL

LPG: 10.54 TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! Altının haftaya giriş fiyatı herkesi şaşırttı! 14 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! Altının haftaya giriş fiyatı herkesi şaşırttı! 14 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!
Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!
Emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme geliyor! Otomatik hesaplara yatırılacak bu ücret karşılıksız olacak..
Emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme geliyor! Otomatik hesaplara yatırılacak bu ücret karşılıksız olacak..
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek
Son Haberler
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı...
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru...
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap...
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim'...
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300...
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?...
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam...
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine...
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi,...
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler...
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi...
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya...
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel alınacak! Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel...
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin...
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha...