Beklenen ilan açıldı! İçişleri Bakanlığı 300 memur alacak! En az 13.000 TL maaş almak için işte başvuru şartları!







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK







Son gelen haberlere göre İçişleri Bakanlığı 300 memur alımı yapacak. Peki İçişleri Bakanlığı memur alımına nasıl başvuru yapılır? Memur alımları şartları nedir? İçişleri Bakanlığı memur alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İçişleri Bakanlığı yeni açtığı kadrolara göre 300 yeni memur alımı yapacak. Alınacak personeller İl Planlama Uzman Yardımcısı pozisyonunda alınacak ve Ankara'da sözlü olarak yapılan sınava katılmaları gerekecek.Alımlar 7 farklı alanda olacak. Bakanlık başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı memurlar kanunun 48. maddesinde yer alan şartları arayacak ve aynı zamanda 4 senelik üniversite mezunu, 35 yaşını doldurmamış ve KPSS'den en az 70 puan alma şartları aranacak. Başvurular internet ortamından yapılacak. İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre e-Devlet sistemine giriş yaparak İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvurusu ekranından başvurularını yapabilecek. Başvurular 3 Şubat 17.00 tarihinde sona erecek.