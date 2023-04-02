Beklenen ilan geldi! 2023 PTT personel alımı başlıyor: Şartlar tek tek sıralandı!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar iş ilanlarını yakından takip ederken PTT tarafından müjdeli haberler geldi. Peki PTT personel alım şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT PERSONEL ALIMLARIPTT her sene ya da iki senede bir olmak üzere birçok farklı kadroda olmak üzere personel alımı yapıyor. 2023 senesi için personel alımları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak açılan kadrolar mühendislik, postacı, gişe personeli, büro personeli gibi kadrolarda oluyor. PTT geçtiğimiz senelerde personel alım şartları şu şekilde belirlenmişti;
-5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. madde kapsamında PTT yurt dışı istihdamı hariç Türk vatandaşı olunması, -18 yaşının tamamlanması ve 30 yaşından gün alınmamış olması, -Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak, -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen bir suç dolayısıyla altı ay ya da daha fazla süre hapis cezası; veya affa uğrasa bile devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve işleyişine karşı suç, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, görevin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, fuhuş, kaçakçılık, cinsel suç, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu madde imal ve ticaret, örgüt kurmak, tefecilik suçlarından yargılanmamak, -Engelli personel çalıştırılması ile ilgili şartları taşıyor olmak ve görevinin yapılmasına engel bir rahatsızlık bulunmaması, -Başka kurumlarda mecburi hizmet zorunluluğu olmaması, -Atanılacak pozisyonlar için belirlenen eğitim şartlarını taşımak, -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı almamak gerekiyor.