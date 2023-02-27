Beklenen ilan geldi: Etlik Şehir Hastanesi KPSS şartsız, sınavsız personel alımı başlattı!







ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NDE PERSONEL ALIMINA BAŞVURUN! Etlik Şehir Hastanesi, Türkerler İnşaat tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre personel alımına başladı. İnsan Kaynakları ekibi, en az lise mezunu olan adaylar arasından alım yapacak.





İLANDA KADROYA ALINACAK PERSONELLERDE ARANAN ŞARTLAR PAYLAŞILDI!

Etlik Şehir Hastanesi yüklenici firması tarafından çeşitli lisans, mezuniyet ve tecrübe seviyelerine göre alım yapılmak üzere internet üzerinden başvuru alınmaya başlanmıştır.Kadrolar ve özel şartlar ise şu şekilde: Muhasebe Uzmanı, Res & Hes İşletmeler Müdürü, Lisans ve İzin İşleri Şefi, Enerji Projeleri Yapım İşleri Müdürü, İhale ve Teklif Müdürü, Avukat. Tüm pozisyonlar için, lise ve üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. İngilizce bilgisine sahip olmak, iletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü olmak, kalite odaklı olmak, yeniliklere ve gelişime açık olmak gibi özel şartlar var. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak şartı ise bazı pozisyonlar için geçerli. Etlik Şehir Hastanesi personel alımı için başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular için başvuru yapmak isteyenlerin Kariyer.net sitesinin 'Etlik Şehir Hastanesi' kısmına girmesi gerekiyor. Eğer başvuru yapan adaylar seçilirse İnsan Kaynakları ekibi tarafından başvuru bilgileri kontrol edilecek ve gerekli olanlar ile görüşme yapılacak. Başvuru için: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=etlik%20sehir