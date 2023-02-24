Beklenen ilan geldi! Pegasus çok sayıda kabin memuru alacak! İlkokul, lise, lisans mezunlarına müjde!







PEGASUS'TAN PERSONEL ALIMI İLANI: BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI Türkiye'nin lider uçuş şirketi Pegasus, yepyeni bir personel alımı haberi yayınladı. Şirket, kabin memurları ve yeni işçiler arasından seçim yapmak amacıyla çok sayıda alım gerçekleştirmeyi planlıyor. Pegasus, alımlarının gerçekleştirilmesi için ilkokul mezunu adaylar arasından seçim yapacak. Aynı zamanda takımhane elemanı, mekanik teknisyen, misafir hizmetleri memuru, kıdemli ekip planlama uzmanı ve uçak yükleme işçisi gibi kadrolar için de alımlar gerçekleştirilecek.





BAŞVURU ŞARTLARI PAYLAŞILDI

Pegasus tarafından açılan personel alım ilanına başvurular kariyer sitesi üzerinden online olarak devam etmektedir.Kabin memurları için başvuruda bulunacak olan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 36 yaşını doldurmamış olması ve en az önlisans mezunu olması gerekiyor. Aynı zamanda adayların vücut ölçüleri kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için ise 170-190 cm arasında olmalı. Adayların İngilizce dışında Arapça, Farsça ve Rusça dillerinden birini de bilmesi gerekiyor. Uçak yükleme alanında istihdam edilecek adaylar için ise en az ilkokul mezunu olmaları, B sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ya da İstanbul Anadolu yakasında ikamet etmeleri gerekiyor. Başvurular Pegasus kariyer sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İşçiler 15.000 TL ücret ile maaşla birlikte Pegasus şirketi bünyesine dahil edilecek.