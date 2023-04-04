KAMU PERSONELİ
04 Nisan 2023 - 12:00

Beklenen ilan geldi! THY deneyimsiz personel alımı yapılacak: 17.000 TL maaş ile... Şartlar açıklandı

İş arayan insanlar için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. THY personel alım şartları ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
04 Nisan 2023 - 12:00
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Beklenen ilan geldi! THY deneyimsiz personel alımı yapılacak: 17.000 TL maaş ile... Şartlar açıklandı
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Havacılık alanında çalışmak isteyen vatandaşlar için THY müjdeli haberi paylaştı. Peki işe alım ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY PERSONEL ALIM ŞARTLARI

THY bünyesine istihdam edilecek adaylar için başvurular online olarak yapılacak. THY personel alımları ile ilgili son tarih bildirisi yapılmadı. Başvuru yapan adayların talep edilen belgeleri siteye yüklemesi gerekiyor. 



THY Personel Alım Şartları

Başvuru yapmak için gerekli şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 30 yaşını geçmemek, lisans mezunu olmak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 1.60 cm boyundan kısa 1.95 cm boyundan uzun olmaması, daha önce disiplin cezası alınmaması, adli sicil kaydının temiz olması, uçuşa engel bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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