Beklenen ilan geldi! THY deneyimsiz personel alımı yapılacak: 17.000 TL maaş ile... Şartlar açıklandı







THY PERSONEL ALIM ŞARTLARI







Havacılık alanında çalışmak isteyen vatandaşlar için THY müjdeli haberi paylaştı. Peki işe alım ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.THY bünyesine istihdam edilecek adaylar için başvurular online olarak yapılacak. THY personel alımları ile ilgili son tarih bildirisi yapılmadı. Başvuru yapan adayların talep edilen belgeleri siteye yüklemesi gerekiyor.Başvuru yapmak için gerekli şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 30 yaşını geçmemek, lisans mezunu olmak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 1.60 cm boyundan kısa 1.95 cm boyundan uzun olmaması, daha önce disiplin cezası alınmaması, adli sicil kaydının temiz olması, uçuşa engel bir sağlık problemi olmaması gerekiyor.