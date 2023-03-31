Beklenen İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7 il ve 50 ilçe işaret edildi: 2030'a kadar...







İSTANBUL İÇİN TEHLİKE BÜYÜYOR







Uzmanlar tarafından büyük İstanbul depremi için uyarlar peş peşe gelirken belediyeler bilim insanlarıyla toplantılar yaparak çözümler masaya yatırıldı. Trakya Belediyeler Birliği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem çalışmayı düzenlendi. Bunun üzerine beklenen İstanbul depremi için Eyidoğan açıkladı.Uzman isim Haluk Eyidoğan, İstanbul depremi için tehlikeleri açıklarken Tekirdağ'da aynı durumda Çanakkale, Balıkesir ve Bursa kıyıları için tehlikeler artış gösterdi. 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan fay hattının denizden geçmesiyle Şarköy civarında oluşan durumlar Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor. 1912 senesinde 7.2 büyüklüğünde deprem yaşanırken büyük ölçüde can ve mal kayıpları yaşandı. Belli başlı bölgelerde yapılaşmalar gerçekleşirken önemli noktaların üzerinde denetimler yapılması gerektiğinin altı çizildi.Marmara Denizi ve çevrelerinin yüz yıllardır depremden uzak olduğu bölge olarak ifade edilirken Kuzey Marmara fayı tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeli oluşturuldu. Yapılan çalışmalar ve hazırlıklar üzerine 7 ve daha büyük bir deprem için jeolojik, jeofizik ve sismolojik çalışmalarda denizde ve kara da yapılan çalışmalar için Marmara Denizi'nin tabanında Kuzey Marmara fayının, bu fay Tekirdağ ve İstanbul kıyılarına 15-20 kilometre uzaklıkta bir fay hattıdır. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde il ve ilçelerin özellikle de kıyı kesimlerinde olan ilçelerin deprem tehlikesi oldukça fazladır. En son yaşanan Kahramanmaraş merkezli yaşana deprem mal ve can kayıplarına neden olurken Marmara'nın da bu kadar büyük depreme hazırlık olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçtiğinden hazırlıklar başladı.