Beklenen İstanbul depremi için tedbirler peş peşe açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Artık zorunlu olacak







SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALAN DEPREM TEDBİRİ AÇIKLANDI







AK Parti'nin seçim beyannamesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlandı ve dün kamuoyuna duyuruldu. Beyannamenin ilk kısmı, afetler ve kriz yönetimi konusuna ayrıldı ve özellikle İstanbul depremi için özel bir plan açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu planın zorunlu olacağını belirtti. Beyanname, 481 sayfa ve 6 bölümden oluşuyor ve Cumhurbaşkanı tarafından kaleme alınan bir ön sözle başlıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde, depreme hazırlıklı olmak amacıyla İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağı belirtiliyor. Bu çalışmalar kapsamında, depreme dayanıklı olmayan yapılar tespit edilerek güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Bunun yanı sıra, Türkiye Yapısal Risk Analizi Projesi ile İstanbul'daki tüm binaların risk analizi yapılacak. Ayrıca beyannamede, Marmara bölgesi ve diğer büyükşehirlerde kritik alt yapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması için çalışmalar yapılacağı vurgulanıyor.AK Parti Seçim Beyannamesi'nde, Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilecek 125 bin konut ve 2 kentsel dönüşüm rezerv şehriyle birlikte, Marmara Bölgesi ve İstanbul'un afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için Afetlere Karşı İstanbul Mekânsal Stratejik Planı'nın hayata geçirileceği ifade edildi. Ayrıca Ege Bölgesi için de benzer bir çalışma yapılacağı belirtildi. Yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacağı, kritik alt yapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığının artırılacağı, yapı denetim sürecinde yaptırımların daha etkin bir şekilde uygulanacağı da beyannamede yer aldı.