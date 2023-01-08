Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını yayınladı. Raporda kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Açıklamada kar yağışından etkilenecek olan iller birer birer sıralandı. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışı ve sağanak yağışın günlerce devam edeceği bildirildi. Peki hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak? İşte son güncel tahminler..
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLERÜlkemizin kuzeyi, iç kesimlerinde ve doğusunda parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, Karadeniz'in orta kıyıları, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Bartın çevrelerinde yağmur etkisini gösterecek, Kastamonu, Sinop, Tokat'ı yanı sıra Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa'da ise havanın bulutlu ve açık olması bekleniyor. Rize ve Artvin'e ise meteorolojiden turuncu kod uyarısı verildi.
Rize ve Artvin çevresinde şiddetli yağış; Karadeniz'in orta ve doğu kıyıları ile birlikte Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri hem karla karışık yağmur hem de yağmur şeklinde bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde birçok yerde sis ve pus oluşabilir. Hava sıcaklılarının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 2-4 derece düşeceği tahmin edilirken, başka bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı aktarıldı. Rüzgar ise kuzey yönden ve batı yönünden, ara sıra hafif ve orta şiddette esmesi bekleniyor.