GÜNDEM
08 Ocak 2023 - 12:00

Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir

41 kent için kar yağışı uyarıları yapıldı. Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminler geldi. Kar yağışı için verilen tarihler birkaç gün sürecek ve karın ne zaman ve hangi ilde başlayacağı sırayla duyurulacak. Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklığı yeni haftada kademeli olarak düşecek. Diğer taraftan İstanbul için de bir açıklama yapıldı. İşte uzmanlardan son dakika hava durumu uyarıları...

GÜNDEM
08 Ocak 2023 - 12:00
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Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını yayınladı. Raporda kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Açıklamada kar yağışından etkilenecek olan iller birer birer sıralandı. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışı ve sağanak yağışın günlerce devam edeceği bildirildi. Peki hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak? İşte son güncel tahminler..

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Ülkemizin kuzeyi, iç kesimlerinde ve doğusunda parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, Karadeniz'in orta kıyıları, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Bartın çevrelerinde yağmur etkisini gösterecek, Kastamonu, Sinop, Tokat'ı yanı sıra Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa'da ise havanın bulutlu ve açık olması bekleniyor. Rize ve Artvin'e ise meteorolojiden turuncu kod uyarısı verildi.



kar yağışı 41 kente geliyor

Rize ve Artvin çevresinde şiddetli yağış; Karadeniz'in orta ve doğu kıyıları ile birlikte Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri hem karla karışık yağmur hem de yağmur şeklinde bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde birçok yerde sis ve pus oluşabilir.

Hava sıcaklılarının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 2-4 derece düşeceği tahmin edilirken, başka bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı aktarıldı. Rüzgar ise kuzey yönden ve batı yönünden, ara sıra hafif ve orta şiddette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI!

MGM basın açıklaması: 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor; Kıyı kesimlerde sağanak ve çok şiddetli yağmur (40-75 kg/m2),  kıyı kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) bekleniyor. Şiddetli yağışların 08/01/2023 tarihinde sabah saatleri itibariyle gitmesi bekleniyor. Trafikte aksama, sel, su baskını, donma, donma gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

8 OCAK 2023 PAZAR

kar yağışı 41 kente geliyor

9 OCAK 2023 PAZARTESİ

kar yağışı 41 kente geliyor

10 OCAK 2023 SALI

kar yağışı 41 kente geliyor

11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA

kar yağışı 41 kente geliyor

12 OCAK 2023 PERŞEMBE

kar yağışı 41 kente geliyor

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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