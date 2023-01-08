Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir







KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER







METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI!

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

8 OCAK 2023 PAZAR





9 OCAK 2023 PAZARTESİ





10 OCAK 2023 SALI





11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA





12 OCAK 2023 PERŞEMBE





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını yayınladı. Raporda kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Açıklamada kar yağışından etkilenecek olan iller birer birer sıralandı. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışı ve sağanak yağışın günlerce devam edeceği bildirildi. Peki hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak? İşte son güncel tahminler..Ülkemizin kuzeyi, iç kesimlerinde ve doğusunda parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, Karadeniz'in orta kıyıları, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Bartın çevrelerinde yağmur etkisini gösterecek, Kastamonu, Sinop, Tokat'ı yanı sıra Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa'da ise havanın bulutlu ve açık olması bekleniyor. Rize ve Artvin'e ise meteorolojiden turuncu kod uyarısı verildi.Rize ve Artvin çevresinde şiddetli yağış; Karadeniz'in orta ve doğu kıyıları ile birlikte Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri hem karla karışık yağmur hem de yağmur şeklinde bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde birçok yerde sis ve pus oluşabilir. Hava sıcaklılarının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 2-4 derece düşeceği tahmin edilirken, başka bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı aktarıldı. Rüzgar ise kuzey yönden ve batı yönünden, ara sıra hafif ve orta şiddette esmesi bekleniyor.MGM basın açıklaması: 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor; Kıyı kesimlerde sağanak ve çok şiddetli yağmur (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) bekleniyor. Şiddetli yağışların 08/01/2023 tarihinde sabah saatleri itibariyle gitmesi bekleniyor. Trafikte aksama, sel, su baskını, donma, donma gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.