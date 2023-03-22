Beklenen müjde geldi! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ilanına çıktı: Şartları taşıyanın 3 Nisan'a kadar vakti var!

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen üniversite mezunları için müjdeli bir haber paylaşıldı. Polis Akademisi bünyesine birçok farklı alanda alım yapılacak. Peki alım şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİ PERSONEL ALIMLARIPolis Akademisi tarafından yapılan haberlere göre 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 59 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi alımı yapılacak. Alımlar 18 Mart tarihinde başlayarak 3 Nisan tarihinde sona erecek. Başvurular Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eymir Mahallesi 49. Sokak Gölbaşı Ankara adresine şahsen giderek ya da e-posta göndererek yapılabilecek.
Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi kapsamında belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Aynı zamanda güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Devlet Memuru olunmasına engel sağlık sorunu olmaması ve sağlık raporuyla kanıtlanması, Araştırma Görevlisi kadrosu için sınav senesinin Ocak ayının birinci gününden itibaren 35 yaşın doldurulmamış olması gerekmektedir. Alımlar İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Sosyal Bilimler, İngilizce, Beden Eğitimi, Sosyal Bilimler gibi alanlarda ve Trabzon, Erzincan, Aydın, Kırşehir, Sivas, Kastamonu, Samsun,, İzmir, Kırıkkale ve Ankara için yapılacak.