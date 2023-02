Beklenen ödemeler için Bakanlık duyurdu; İşsizlik sigortası Ödemeleri öne çekildi! O tarihte ödemeler yapılacak!

13 ŞUBAT ADANA DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR? ADANA DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?







Adana merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bilanço ağırlaşıyor. Son duruma göre, Adana depreminde 41 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 800 kişi yaralandı. Ayrıca, Adana depreminde yaklaşık 4 bin bina yıkıldı.Adana 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem arasında meydana gelen felaket, acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Son duruma göre Adana depreminde can kaybının en son durumu, 28 ölü ve 546 yaralı ile öngörülüyor. Ayrıca, depremde binlerce ev ve iş yerinin hasar gördüğü, binlerce binanın yıkıldığı tahmin ediliyor. Bu konuda son bilgilere ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643'e ulaşırken, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bölgeden diğer illerde tahliye edilen afetzedelerin sayısı 158 bin 165'e ulaşmıştır. Ayrıca depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir.AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 643'e ulaştığını belirtti. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illerin tahliyesi yapılmıştır. 238 bin 459 personel, 12 bin 322 araç ve iş makinası ile deprem bölgesinde görev yapmaktadır. 9 bin 793 personel de afet bölgesinden yardım için gelmiştir. 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi de bölgede görev yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıklamıştır. 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim ve öğretim başlayacak, 10 ilimizde ise ilçe ve okul temelli kararlar alınacak ve gerekli olan bölgelerde ise ikili öğretime geçilmesi planlanmaktadır.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova