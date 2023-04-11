Beklenen oldu! Sigara 5 TL'lik dev zam açıklandı: Bu markaları içenlere kara haber tez ulaştı!

Sigara fiyatları büyük zam yapılacağı duyuruldu. Yeni yılda zaten zam yapılan tütün ürünlerine şimdi bir zam daha geleceği belirtildi. Güncel sigara fiyatları ne durumda? Sigara fiyatları ve zam oranı ayrıntılarda.
SİGARA KULLANANLARA KÖTÜ HABER
Olumsuz ekonomik şartlarla etkilenen vatandaş zam haberlerine alışmaya başladı. Hayat pahalılığının artması sebebi ile her ürüne verdiği paranın artacağını da tahmin eden vatandaşa kötü haber tütün piyasası tarafından geldi. Sigaraya büyük zam kapıda. Zam oranının 5 TL ya da 10 TL olabileceği bildirildi İşte merak edilen güncel sigara fiyatları -Parliament Midnight Blue fiyatı: 36 TL -Parliment Aqua Blue Slims fiyatı: 38 TL -Parliament fiyatı: 37 TL -Uzun Parliament fiyatı: 37 TL -Kısa Parliament fiyatı: 37 TL -Marlbora paket fiyatı: 36 TL -Marlboro Edge fiyatı: 34 TL -Marlboro Edge Blue fiyatı: 34 TL -Marlboro Touch Blue fiyatı: 35 TL -Marlboro Edge Sky fiyatı: 35 TL -Marlboro White fiyatı: 35 TL -Davidoff C Line Blue fiyatı: 33 TL -Camel Yellow Tütün 100 gr 55 TL -Winston fiyatı: 34 TL -Winston Selender fiyatı: 33 TL -Kent fiyatı: 33 TL