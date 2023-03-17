Beklenen PTT personel alım ilanı başladı! Yaş şartına uyanlar yüksek maaşla işe başlayacak! İşte tarih...







PTT BAŞVURU İLANI İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI







EN GEÇ İKİ YILA BİR DÜZENLİ ALIM YAPTI

BOŞ POZİSYONLAR HER ALIMDA DEĞİŞEBİLİYOR

ALIMLAR İÇİN SINAV YAPILIYOR

Geçen yıl PTT açıklamasından sonra iki yılda toplam 55 bin kişinin iş bulacağı biliniyor. Bu haberin ardından iş arayan vatandaşlar PTT'yi işaretlemeye başladı; PTT duyuruyu yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyorum. Peki, PTT işe alımı ne zaman yapacak, hangi şubelere alınacak? İşte detaylar...İki yıl içinde toplam 55 bin kişiyi işe alacaklarını açıkladıktan sonra PTT personel alımı için beklemeler vatandaşlardan önce başladı. İş aramak. Bu konuda henüz bir tebliğ yayınlamayan PTT'nin ne zaman işe alım yapacağı merak konusu oldu. Gözler PTT yetkililerine çevrilse de; PTT, 2023 personel alım ilanları ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Bir süredir faaliyet alanlarının genişlemesiyle dikkatleri üzerine çeken PTT, hemen hemen her yıl ve en azından alım yapıyor. son 10 yılda iki yılda bir Bu yıl alım yapacağı söylenen PTT, deprem ya da seçim nedeniyle alımlarını bir miktar erteleyebilirse de daha önce açıklanan 55 bin kişinin bir kısmının bu yıl alım yapacağını açıklamadığı için bu yıl alım yapması bekleniyor.Kariyer sitesi üzerinden yıl boyunca çeşitli personel alımı yapan PTT, toplu olarak memur alımı yapıyor. Bu nedenle PTT, memur alımlarından önce açık pozisyonları ilan eder ve sezonun ihtiyaçlarına göre işe alınacak meslek gruplarını belirler. BK; Son yıllarda, diğerlerinin yanı sıra avukatlar, mühendisler, bilet ve büro memurları, postacılar, güvenlik personeli, temizlikçiler için büyük alımlar yapılmıştır.PTT, kamu seçme personel sınavı (KPSS) dışında yapılan iç sınavlarla da alım yapabilir. Sınav ücretini ödeyen ve şartları sağlayanlar, duyurunun yayınlanmasından sonra PTT internet sitesi üzerinden sınava kayıt yaptırabilirler.