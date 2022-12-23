GÜNDEM
23 Aralık 2022 - 09:46

Beklenen sasarı Meclisten geçti. Faturalara af geliyor

Tedaş’tan kalan elektrik faturalarına af getiren kanun düzenlenmesi meclisten geçti. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konuda müjdeli haber geldi.

GÜNDEM
23 Aralık 2022 - 09:46
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Beklenen sasarı Meclisten geçti. Faturalara af geliyor

Beklenen elektrik affı yasası meclisten geçti. Tedaş’ tan kalan elektrik faturalarına af getiren kanun düzenlenmesi meclisten geçmesi bekleniyordu. Bu torba yasa tasarısına göre çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendirdiği bilinen teklife göre, TEDAŞ' a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları tamamen silinecek. Elektrik piyasası düzenleme kanununda bir takım değişikliklerde gerçekleştirilirken binlerce mağdur vatandaşın beklediği karar çıktı. Uzunca bir süredir bakanlık nezhinde çalışması sürdürülen tasarı son halini almış torba kanuna eklenerek meclise sunulması bekleniyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi torba yasa tasarısı oylamasıyla bu düzenlemede yürürlüğe girmiş oldu. Borçlu vatandaşların bu tasarıyla alakalı herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı öğrenilirken, Tedaş tarafından ilgili borçların sistemden silineceği açıklandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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