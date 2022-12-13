GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:28

Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Özellikle büyükşehirlerde sorun haline gelen vale problemine yasal bir düzenleme geliyor. Gelecek olan bu düzenlemeyle birlikte bazı belgeler zorunlu hala getirilecek.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:28
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Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Zaman zaman karıştıkları olaylarla gündeme gelen park valeleri için 1 Ocak itibarıyla “mesleki yeterlilik” zorunluluğu düzenlemesi işleme giriyor. Valelik yapmak için belge zorunluluğu getirilecek. Tecavüz ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler vale olamayacak. Vale olmak isteyenlerden psikoteknik test raporu talep edilecek. Valelere, mesleki yeterlilik belgesi için bir yıl içinde üç kez sınava girme hakkı tanınacak. Yapılacak sınavın yazılı olacağı bildirilirken yüzde 70 başarılı olanların daha sonra beceri ve yetenek sınavına alınacağı öğrenildi. Valelerden ambulans ve engelli aracı gibi araçları kullanmamaları, şerit değiştirme, kavşaklardaki dönüşler, sollama yapma, hız kuralları gibi trafik kurallarına hakim olma gibi yeterlilik özellikleri aranacak. Yaka kartı ve araç teslim formu gibi uygulamalarda düzenlemeye eklenecek konular arasında.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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