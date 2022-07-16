Bir dönem damgasını vuran efsane dizilerden biri Aşk-ı Memnu oyuncularından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrardan bir araya geliyor. Ünlü ikilinin hayranları bu habere çok sevindi. İkili Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül karakterlerine hayat vermiş ve o dönemde büyük etki yaratmıştı. Yıllar sonra yeni bir proje için tekrardan bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. Bu haber milyonlarca insanı şimdiden heyecanlandırdı. Yeni projeleri Netflix'te yayınlanacak. Ünlü oyuncular şimdiden okuma provalarına başladıkları haberi bildirildi.
Film
16 Temmuz 2022 - 21:15
Beklenilen an geldi: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede
Bir dönem büyük ses getiren Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncuları yıllar sonra tekrardan bir araya geliyor. Netflix'te yayınlanacak olan film için bir araya gelen Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ile Behlül'ü hayranlarını heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar.
Film
16 Temmuz 2022 - 21:15