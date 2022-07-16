Film
16 Temmuz 2022 - 21:15

Beklenilen an geldi: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede

Bir dönem büyük ses getiren Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncuları yıllar sonra tekrardan bir araya geliyor. Netflix'te yayınlanacak olan film için bir araya gelen Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ile Behlül'ü hayranlarını heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar.

Film
16 Temmuz 2022 - 21:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beklenilen an geldi: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede
Bir dönem damgasını vuran efsane dizilerden biri Aşk-ı Memnu oyuncularından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrardan bir araya geliyor. Ünlü ikilinin hayranları bu habere çok sevindi. İkili Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül karakterlerine hayat vermiş ve o dönemde büyük etki yaratmıştı. Yıllar sonra yeni bir proje için tekrardan bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. Bu haber milyonlarca insanı şimdiden heyecanlandırdı. Yeni projeleri Netflix'te yayınlanacak. Ünlü oyuncular şimdiden okuma provalarına başladıkları haberi bildirildi.

yeni proje

Herkesi sevindiren yeni proje

Güzel oyuncu Beren Saat ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra tekrardan yeni bir film çekimi için bir araya gelecekler. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından ikilinin tekrardan buluşturan filmi açıklamıştı. OGM Pictures yapım şirketi Netflix'te yayınlanacak olan film için ünlü oyuncularla anlaştı. Filmin aşk türü olarak karşımıza çıkacağı bilgiler arasında yerini alırken Gönenç Uyanık filmde yönetmen koltuğuna oturacak. Filmin senaryosunu ise Nuran Evren Şit yazmaktadır. Film şimdiden milyonlarca insanı heyecanlandırdı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşmışlardı. Yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kitleyen dizi büyük ses getirmişti. Oyunculuk performansları ile adlarından sıkça söz ettirdiler. Aşk-ı Memnu dizisinin bitmesinden sonra ikili bir daha ortak bir projede yer almamıştı. Hayranları ikiliyi hep bir arada aynı projede görmek istemişlerdi. Yıllar sonra beklenilen an geldi.

Film Netflix'te yayınlanacak

OGM Pictures yapım şirketi tarafından film Netflix'te yayınlanacak. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat rol alırken dizinin İstanbul çekimlerine de yakında başlanılacağı duyuruldu. Oyuncular okuma provalarına başladı. Film aşk konusu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir? Gülen Gözler konusu nedir? Gülen Gözler oyuncu kadrosu
Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir? Gülen Gözler konusu nedir? Gülen Gözler oyuncu kadrosu
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti
Son Haberler
Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça şov yapan sunucu hayran bıraktırdı
Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça...
Ayna karşısında bikini defilesi yapan Çağla Şıkel, tüm güzelliğini sergiledi!
Ayna karşısında bikini defilesi yapan Çağla Şıkel, tüm güzelliğini...
Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!
Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor!...
Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı
Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen...
Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddiası sosyal medyayı salladı!
Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan...
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı olay yarattı! Merve Demir Öztel’i vefasızlıkla suçladı! Olaylı şarkı kaldırılma riski altında
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı olay yarattı! Merve...
Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kefilsiz kredi çekme şartları belli oldu
Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için...
Ülkemizde yaşanan garip olayların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'da durağa asılan ilan insanlara Breaking Bad dizisini hatırlattı
Ülkemizde yaşanan garip olayların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'da...
Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!
Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!
Duy Beni dizisinde yer alan taciz sahnelerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor!
Duy Beni dizisinde yer alan taciz sahnelerine sosyal medyada tepkiler...
Adana’da nişan töreni ‘halayı yavaş çek’ kavgasıyla kanlı bitti!
Adana’da nişan töreni ‘halayı yavaş çek’ kavgasıyla kanlı...
Kabine toplantısı ne zaman olacak? KYK gelişmeleri ile ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi
Kabine toplantısı ne zaman olacak? KYK gelişmeleri ile ilgili gözler...
Okay Yokuşlu İspanya’dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
Okay Yokuşlu İspanya’dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu