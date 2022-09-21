YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:59

Belaruslu turistten 6 gündür haber alınamıyor

Belarus'tan tatil için Alanya'ya gelen turist, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden ayrıldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Hastaneden ayrılarak bir esnafın telefonundan eşine otele geleceği yönünde mesaj atan turiste 6 gündür ulaşılamıyor.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:59
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Belaruslu turistten 6 gündür haber alınamıyor

12 Eylül'de Belarus'un Minsk şehrinden tatil için Alanya'ya gelen Valary Harbun (56) ve Larysa Lappo çifti, ilçedeki bir otele yerleşti. 13 Eylül'de oteldeki havuz başında rahatsızlanan Harbun, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yollandı. Burada tetkikleri yapılan Harbun'un doktorları epilepsi testi için bir gün hastanede kalması gerektiğini söyledi. Bir gece hastanede kalan Harbun, eşinin otele gitmesinin ardından tek başına hastaneden ayrıldı. Bir esnafa giderek yanında telefonunun olmadığını söyleyen Harbun, esnafın telefonu ile eşine sesli mesaj atarak hastaneden ayrıldığını ve otele döneceğini söyledi.

Hastaneden ayrılan ve hiçbir eşyası yanında olmayan adama ulaşılamıyor

14 Eylül'de hastaneden ayrılan ve eşine gönderdiği sesli mesajın ardından kendisine bir daha ulaşılamayan Harbun'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor. Eşinden aldığı sesli mesajın ardından endişelenerek hastaneye geri giden Larysa Lappo, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Belarus Fahri Konsolosu Fatih Akın ile birlikte resmi işlemleri çözen Lappo, ilk olarak eşine ulaşmak istiyor.

Eşinin yanında pasaport, mobil cihaz ve kimlik gibi hiçbir eşyasının bulunmadığını altını çizen Lappo, “Davranışları normaldi. 13'ünde havuz başında rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittiğinde doktorun isteğiyle hastaneye yatırıldı. Hastaneye gittiğimizde birkaç saat sonra kendine geldi. Doktoru epilepsi testi için bir gün hastanede kalması gerektiğini söyledi. Bir geceyi orada geçirdik. Ben otele geri geldim. Bir günün ardından sabah erkenden tekrar yanına gittim. Her şey normal olarak ilerliyordu. Öğleden sonra ben otele geri geldim. 15.30-16.00 sıralarında numarasını bilmediğim bir telefondan bana mesaj attı ve otele tekrar geleceğini söyledi. Bunun üzerine endişelenerek tekrar hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde eşim orada değildi, otele de dönmemişti. Kayıp olarak her yere başvuru yaptım” dedi.

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Haber Editörü
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