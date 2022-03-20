DÜNYA
20 Mart 2022 - 15:57

Belçika'da dehşet! Araç karnaval alanına daldı

Belçika’nın La Louviere şehrinde düzenlenen Gilles Karnavalı alanına bir girmesiyle çok sayıda kişi ölürken 70 kişi de yaralandı.

DÜNYA
20 Mart 2022 - 15:57
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Belçika'da dehşet! Araç karnaval alanına daldı
Belçika’nın La Louviere şehrinin Strepy-Bracquegnies ilçesinde düzenlenen Gilles Karnavalı'nda bir araç kalabalığını arasına daldı. Korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 20'si ağır 70 kişinin ise yaralandığını bildirdi. La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert yaptığı açıklamada, "Yüksek hızda giden bir araba, Gilles Karnavalı'na katılmak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Sürücü daha sonra yoluna devam etti, ancak durduruldu" dedi.




Çok sayıda yaralının olduğu kentte La Louviere Belediyesi şehirdeki spor salonunun yaralı ve mağdurlara hizmet vermek üzere hazırlandı. Karnavalın devam edeceği bildirilen şehirde yarın yaşanan olayla ilgili bir anma etkinliğinin düzenleneceği belirtildi. Ayrıca Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun yerel saatle 16.00'da olayın yaşandığı Strepy-Bracquegnies ilçesine geleceği duyuruldu.



Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle Karnaval sezonunun açılışını yapan La Louviere Belediyesi, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 nedeniyle karnavalın düzenlenmesine izin vermemişti. Mart ayında düzenlenen karnaval  bu sene verildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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