Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!

Avrupa'nın ve dünyanın sosyal haklar açısından en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen Belçika'da, aynı ücretle beş gün yerine dört gün çalışma imkanı sunan yeni bir kural yürürlüğe girdi. Belçika Çalışma Bakanı Pierre Yves Dermagne'nin önerisiyle kabul edilen haftada dört gün çalışma seçeneği, işçilerin işyerinin onayına bağlı olarak beş yerine dört gün çalışmasına ve aynı ücreti almasına izin verecek.
Belçika'da bugün yürürlüğe giren yeni bir uygulamaya göre, haftada dört gün çalışmaya hak kazananların aynı saatlerde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Haftada 38 saat çalışan bir kişi günde 9,5 saat çalışıp gerekli fazla mesaiyi 4 günde tamamlarsa 5. gün gelmeme hakkına sahip olacak. Bu durum çalışanların hafta sonları üç gün veya hafta içi ek bir gün izin almalarına olanak tanıyacak.