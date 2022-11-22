DÜNYA
22 Kasım 2022 - 13:19

Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!

Belçika'da aynı maaşla beş gün yerine dört gün çalışma imkanı sunan yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sadece memurlar için değil özel sektör için de geçerli olduğuna dair haberler de var.

DÜNYA
22 Kasım 2022 - 13:19
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Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!


Avrupa'nın ve dünyanın sosyal haklar açısından en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen Belçika'da, aynı ücretle beş gün yerine dört gün çalışma imkanı sunan yeni bir kural yürürlüğe girdi.

Belçika Çalışma Bakanı Pierre Yves Dermagne'nin önerisiyle kabul edilen haftada dört gün çalışma seçeneği, işçilerin işyerinin onayına bağlı olarak beş yerine dört gün çalışmasına ve aynı ücreti almasına izin verecek.



Belçika'da bugün yürürlüğe giren yeni bir uygulamaya göre, haftada dört gün çalışmaya hak kazananların aynı saatlerde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Haftada 38 saat çalışan bir kişi günde 9,5 saat çalışıp gerekli fazla mesaiyi 4 günde tamamlarsa 5. gün gelmeme hakkına sahip olacak. Bu durum çalışanların hafta sonları üç gün veya hafta içi ek bir gün izin almalarına olanak tanıyacak.

Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi

SENDİKALAR KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Sendikalar, diğer ülkelerde benimsenen dört gün ilkesine güvensizlik gösterseler de, kararın çalışma gününü verimli kılmak yerine iş yükünü ve stresini artırdığını söylüyorlar. Yeni önerinin yiyecek-içecek sektöründe uygulanmasının çok zor olacağını söyleyen sendika, öneriye karşı çıkan işverenlerden gerekçe aramaya devam edeceğini ifade etti.

ÖZEL SEKTÖRDE DE GEÇERLİ

Yasalaşarak yürürlüğe giren yeni uygulamanın sadece memurlar için değil özel sektör için de geçerli olduğuna dair haberler de var. İşçiler bu hakkını sektör kısıtlaması olmaksızın kullanmak isterlerse işyerlerine başvurarak dört iş günü talep edebilirler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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